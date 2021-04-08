Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş maçında yediği gollerle tepki çeken Marafona, kötü performansı için özür diledi
Beşiktaş maçında yediği gollerle tepki çeken Marafona, kötü performansı için özür diledi
Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi
Lider Beşiktaş'a eski oyuncusu Babel'den şampiyonluk göndermesi

Süper Lig'in 34. haftasında 11 Nisan Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Aytemiz Alanyaspor maçında oynayan futbolcular salonda yenilenme çalışmasıyla günü noktalarken, diğer futbolcular ısınma koşularıyla idmana başladı.

Çeşitli pas ile top kapma çalışmaları sonrası mini kale ve tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, şut idmanıyla günü tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hazal Kaya Ajda Pekkan
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:25:01. #1.14#
title