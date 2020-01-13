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Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

13.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:42
Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Ziraat son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Jeremain Lens ve Adem Ljajic idmana katılmadı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Çeşitli pas ve top kapma idmanlarının ardından da alan oyunları oynandı.

Antrenman minyatür kale ve yarım sahada yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın yapacağı idmanın ardından 14.30'da özel uçakla Erzurum'a gidecek.

Kaynak: AA
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