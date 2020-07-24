Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan sonra Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le de yollar ayrıldı
Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.
24.07.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:51
Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yayıncı kuruluş'un haberine göre; Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı.
Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı
Kaynak: Hürriyet