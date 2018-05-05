Burak Yılmaz, Bonservisini Alabilirse Beşiktaş'a İmza Atacak

Bu sezon Beşiktaş forvet hattında bir türlü istediğini bulamadı. Bunu üzerine başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu harekete geçti.

Gündeme uzun süredir gelen isim ise Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'dı. Tecrübeli futbolcu ile konuşan yöneticiler oyuncu ile her konuda anlaştı.

BONSERVİSİ HALLEDERSE BEŞİKTAŞLI OLACAK

Fanatik'in haberine göre; eğer Burak Yılmaz, Trabzonspor ile olan sözleşmesini halledebilir ve bonservisini çözebilirse kendisini yeniden Beşiktaşlı yapan imzayı atacak.

32 yaşındaki golcü futbolcu 2066-2008 yıllarında formasını giydiği Sisyah Beyazlı kulüp için gün saydığı öğrenildi. Transferde en etkili ismin Şenol Güneş olduğu da gelen bilgiler arasında.