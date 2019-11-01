Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı

01.11.2019 12:26

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Antalyaspor'la oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı'nın son antrenmanda takımla ısındıktan sonra özel programı dahilinde çalışan Burak'ın Antalyaspor maçı kadrosuna alındığı belirtildi.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Caner Erkin ile sakatlıkları bulunan futbolcular Georges-Kevin N'Koudou, Douglas Pereira dos Santos ile Dorukhan Toköz kadroda yer almadı. Teknik direktör Avcı, Orkan Çınar'a da kadroda yer vermedi.

Saat 15.00'te Antalya'ya gidecek olan siyah-beyazlı takım, son çalışmasını burada yapacak.

Beşiktaş'ın 21 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Victor Ruiz, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Gökhan Gönül, Abdoulay Diaby.

Kaynak: AA