Beşiktaş'ta bulunan Fas Konsolosluğunun çatısında yangın çıktı.
Beşiktaş'ta bulunan Fas Konsolosluğunun çatısında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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