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Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund maçı hazırlıkları başladı

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Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 13.00'de özel bir uçakla Almanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 20.00'de yapacak. İdmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Sergen Yalçın da antrenman öncesi TSİ 19.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund maçı hazırlıkları başladı

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