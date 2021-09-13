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Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı hazırlıkları sürüyor

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Borussia Dortmund maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İstasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, taktik çalışma sonrası yapılan kanat organizasyonu ve şut çalışmasıyla idmanı noktaladı.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın akşam idmanıyla tamamlayacak ve kampa girecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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