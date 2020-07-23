Beşiktaş'ta boğaza yüzmek için giren bir kişi boğuldu
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Beşiktaş'ta boğaza yüzmek için giren bir kişi boğuldu

Beşiktaş İskelesi yakınında bir kişi, yüzmek için girdiği boğazda boğuldu.

Beşiktaş'ta boğaza yüzmek için giren bir kişi boğuldu
23.07.2020 20:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 20:31

Beşiktaş İskelesi yakınında bir kişi, yüzmek için girdiği boğazda boğuldu.

Olay, Beşiktaş İskelesi'nin yanında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Yüzmek için boğaza giren 50 yaşındaki Ayhan Demirezen isimli şahıs karadan fazla açıldı. Akıntıya kapılan Demirezen bir anda çırpınmaya başladı. Şahsı gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. Bir süre çırpındıktan sonra şahsın hareketsiz bir şekilde suyun üstünde durduğu görüldü. Kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri bota alınan şahıs ardından müdahale için Kadıköy Vapur İskelesi'ne getirildi.

45 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE ETTİLER

İskeleye gelen 112 sağlık ekipleri şahsa müdahaleye başladı. 45 dakika süren müdahale sonucunda adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri iskeleye gelerek çalışma yaptı. İskele'de de yapılan müdahaleler sırasında bir süre seferler durduruldu. Demirezen'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan, şahsın kurtarılma çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşların sosyal mesafeyi unutup olayı izlemeleri dikkat çekti.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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