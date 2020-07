Beşiktaş'ta boğaza yüzmek için giren bir kişi boğularak can verdi Beşiktaş'ta boğaza yüzmek için giren bir kişi boğularak can verdi Beşiktaş İskelesi'nin yanında boğaza yüzmek için giren bir erkek şahıs boğularak can verdi.

Beşiktaş'ta boğaza yüzmek için giren bir kişi boğularak can verdi İSTANBUL - Beşiktaş İskelesi'nin yanında boğaza yüzmek için giren bir erkek şahıs boğularak can verdi. Olay, Beşiktaş İskelesi'nin yanında akşam saat 17.00'de meydana geldi. Yüzmek için boğaza giren 50 yaşındaki Ayhan Demirezen isimli erkek şahıs karadan fazla açıldı. Akıntıya kapılan Demirezen bir anda çırpınmaya başladı. Şahsı gören vatandaşlar durumu hemen polise haber verdi. "Meraklı vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu" Bir süre çırpındıktan sonra 50 yaşındaki adamın hareketsiz bir şekilde boğazın üstünde durduğu görüldü. Çevrede duran vatandaşlarda sosyal mesafeyi unutup olayı izlediler. Kıyı emniyeti ve deniz polisi ekipleri hemen olay yerine gelerek Demirezen'in hareketsiz bedenini bota çıkardı. Ardından müdahale etmek üzere Beşiktaş'ta bulunan Kadıköy Vapur İskelesi'ne getirildi. "45 dakika boyunca müdahale ettiler" İskeleye gelen 112 sağlık ekipleri şahsa müdahaleye başladı. 45 dakika süren müdahale sonucunda talihsiz adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri iskeleye gelerek çalışma yaptı. İskele'de de yapılan müdahaleler sırasında bir süre seferler durduruldu. Demirezen'in cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Kaynak: İHA