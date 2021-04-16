Beşiktaş'ta bir sakatlık daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha

Beşiktaş'ta bir sakatlık daha
Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor

Bu kez Atakan Üner ağır sakatlık yaşadıALİ DANAŞ - - Beşiktaş, Cenk Tosun ve Hasic'in ağır sakatlıklarından sonra Ümraniyespor'a kiralık verdiği Atakan Üner'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Bu kez Atakan Üner ağır sakatlık yaşadı

ALİ DANAŞ - - 

Beşiktaş, Cenk Tosun ve Hasic'in ağır sakatlıklarından sonra Ümraniyespor'a kiralık verdiği Atakan Üner'den gelen sakatlık haberiyle sarsıldı.

Genç futbolcunun dün oynanan Boluspor maçında sakatlandığı ve sol diz yan bağlarının koptuğu öğrenildi. Yarın ameliyat edilecek olan Atakan'ın, Dorukhan'ın daha önce yaşadığı sakatlığa benzer bir sakatlık yaşadığı ve tedavi süresinin 6 ayı geçebileceği öğrenildi.Atakan'ın sakatlığı ile ilgili kulübün açıklama yapması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Antony Blinken Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta bir sakatlık daha - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 17:06:48. #1.16#

title