Beşiktaş'ta bir kişi teknede ölü bulundu
Beşiktaş'ta bir kişi, teknede ölü bulundu.
17.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:26
Beşiktaş'ta bir kişi, teknede ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Sahili'nde bir tekneden kötü kokular alan vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, teknenin banyo kısmında bir kişiyi yerde hareketsiz buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, U.Ö.İ'nin (52) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polisin teknedeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: AA