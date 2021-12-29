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Beşiktaş'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Beşiktaş'ta bir kişi evinde ölü bulundu
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi.

Evde bir kişinin yerde cansız yattığını gören polis, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kimliği Abdülgani Ay (56) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis incelemesinin ardından ölen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri

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