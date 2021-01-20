Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

20.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:27
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Fatih Karagümrük'ün konuğu olacak Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuç verdi.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmış, testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun izolasyon, takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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