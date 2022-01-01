Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif

Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta A takımda yer alan bir futbolcunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ta A takımda yer alan bir futbolcunun Covid-19 PCR testi pozitif çıktı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Süper Final maçı öncesi Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Final maçı öncesi Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

 Serhat Akın'dan gündem yaratacak paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?

Serhat Akın'dan gündem yaratacak paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?

 Batshuayi'ye gösterilen tepkinin haddi hesabı yok: Guiza'dan bile kötüsün

Batshuayi'ye gösterilen tepkinin haddi hesabı yok: Guiza'dan bile kötüsün

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title