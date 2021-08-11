Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
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Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ta bir binanın jeneratör odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir binanın jeneratör odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Levent Mahallesi Aydın Sokak'ta 4 katlı binanın girişinde bulunan jeneratör odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadakilerin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş'ta bir binada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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