Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunması
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Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunması

08.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:42
Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunması

Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş'ta bir araçta uyuşturucu madde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesi üzerindeki bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araçta yapılan aramada 15 gram esrar ve 4 gram eroin maddesi ele geçirildi. Dizi oyuncusu olduğu öğrenilen A.Ç. (22) ve yanındaki arkadaşı A.G.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan A.Ç. uyuşturucu madde kullanmadığını, araçta olduğundan haberi bulunmadığını, arabanın yedek anahtarının eski erkek arkadaşında olduğunu ve aralarındaki tartışmadan dolayı uyuşturucu maddeyi eski erkek arkadaşı F.Ç'nin koymuş olabileceğini anlattı. Polis, F.Ç'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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