Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sakatlığının sürdüğü açıklandı
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Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sakatlığının sürdüğü açıklandı

Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın sakatlığının sürdüğü açıklandı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği açıklandı.

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Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Bernard Mensah'ın ayak bileğindeki ödemin devam ettiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın, Fenerbahçe ile oynadığı Süper Lig müsabakasında sol ayak bileğine aldığı darbe neticesinde ayak bileğinde ağrı oluşan futbolcumuz Bernard Mensah'a yapılan tetkikler neticesinde ayak bileğinde oluşan ödemin varlığını koruduğu tespit edilmiştir." denildi.

Mensah'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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