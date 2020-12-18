Beşiktaş'ta BB Erzurumspor mesaisi
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Beşiktaş'ta BB Erzurumspor mesaisi

18.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:21
Beşiktaş'ta BB Erzurumspor mesaisi

Beşiktaş, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak çalışmayı noktaladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile antrenmana başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.Siyah beyazlılar, Süper Lig'de BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve kampa girecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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