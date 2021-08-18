Beşiktaş'ta Batshuayi ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı ekipte yeni transfer Michy Batshuayi, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antreman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, orta şut çalışmasının ardından tam sahada oynanan taktik maçıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı