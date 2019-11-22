Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça...
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
22.11.2019 00:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:07
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene yürüdüğü esnada saldıran Berrak K., çıkarıldığı savcılıkça...