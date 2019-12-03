Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve...
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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve...

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

03.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:23
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve...

'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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