03.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:23

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran şüpheli Berrak K. hakkında 'Yaralama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA