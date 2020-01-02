BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)
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BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.

02.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:49
BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)

'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Görüntü dökümü:

------------------Eriş'in mahkeme çıkışındaki görüntüsü-ARŞİV görüntüler

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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