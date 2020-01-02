BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRETMENE SALDIRAN KADIN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI (1)
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı.
02.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:49
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Berrak Karaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Görüntü dökümü:------------------Eriş'in mahkeme çıkışındaki görüntüsü-ARŞİV görüntüler
- İstanbul
Kaynak: DHA