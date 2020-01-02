Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına...
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Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına...

Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı.

02.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:49
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına...

'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. Duruşma çıkışı sanığın annesi karara tepki gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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