Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına...
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı.
02.01.2020 12:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:49
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldıran sanık Berrak Karaoğlu hakim karşısına çıktı. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi. Duruşma çıkışı sanığın annesi karara tepki gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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