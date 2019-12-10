BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
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BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

10.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:00
BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRI DAVASINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ
BEŞİKTAŞ'ta  12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Berrak K., hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Basit yaralama" suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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