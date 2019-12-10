Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında iddianame kabul edildi
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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında iddianame kabul edildi

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

10.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:17
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırı davasında iddianame kabul edildi

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda N.E'ye saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Berrak K., hakkında 'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Berrak K'nın Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve Basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Şüpheli Berrak K. hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Berrak K., 2 Ocak 2020'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
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