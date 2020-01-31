BEŞİKTAŞ'TA BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ (1)
BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.
31.01.2020 11:13 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:13
BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.
- İstanbul
Görüntü Dökümü:
-ARŞİV
- İstanbul
Kaynak: DHA