Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1)
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Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1)

BEŞİKTAŞ'ta 12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

31.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:12
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran sanık tahliye edildi (1)

BEŞİKTAŞ'ta  12 Kasım'da başörtülü öğretmen Şüheda Nur Eriş'e saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Berrak Karaoğlu tahliye edildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA
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