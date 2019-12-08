Beşiktaş'ta başkan Çebi, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi

08.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:20

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmanın sıcak bir ortamda geçtiği belirtilirken, başkan Çebi'nin teknik ekip ve oyunculara Kasımpaşa karşılaşması için başarı dilediği kaydedildi.

Kaynak: AA