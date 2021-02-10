Beşiktaş'ta Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

İdmanı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de izledi.

Beşiktaş, maç için Konya'ya giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı