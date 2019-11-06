Beşiktaş'ta başkan Çebi futbolcularla kahvaltıda buluştu

06.11.2019 13:24 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:24

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Braga maçı için Portekiz'e gidecek futbol takımıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Çebi kahvaltıda futbolculara bir de konuşma yaptı.

Futbolculara, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile oynayacakları maçta Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı temsil edeceklerini anlatan Çebi, şunları kaydetti:

"Gelemiyeceğim sizinle çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Türkiye'yi, Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir."

Kaynak: AA