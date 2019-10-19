Beşiktaş'ta başkan adayları buluştu

Beşiktaş Kulübünde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı bir araya geldi.

19.10.2019 12:52
Beşiktaş'ta başkan adayları buluştu

Beşiktaş Kulübünde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı bir araya geldi.

Ahmet Nur Çebi, yarınki seçimdeki rakiplerinden Serdal Adalı'yı Etiler'deki seçim ofisinde ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette iki başkan adayının seçim öncesinde birbirlerine başarılar dilediği öğrenildi.

Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak kongresinde Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, başkanlık için yarışacak.

Kaynak: AA
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