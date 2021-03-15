Beşiktaş'ta Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun ile büyükannesi vefat eden Bernard Mensah, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Georges-Kevin N'Koudou, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever