Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
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Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti

14.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:42
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından da maç için kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti
Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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