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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi devam etti

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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, dinlenme çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başlayan idman, gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı idman, 1,5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.


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