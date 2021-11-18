Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. İdman gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve öğleden sonra Alanya'ya giderek kampa girecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek

 Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

 Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi krizi! Alanya maçında yok

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title