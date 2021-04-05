Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kasımpaşa maçında görev alan futbolcular yenilenme çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ısınma koşuları sonrası pas ve top kapma idmanları gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayıp, kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul