Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

10.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:32
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas çalışmalarının yanı sıra dar alanda oyun ve kontrol idmanı gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale taktik maçının ardından yapılan şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

İlgili Haberler

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi başladı
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Gençlerbirliği: 2 Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Öykü Çelik Öner Erkan Ebru Şallı Perihan Savaş
Spor Samatta Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Pfizer Başakşehir Pierre Webo
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 14:36:01. #1.15#
title