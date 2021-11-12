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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile kondisyon koşuları yapıldı. Antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması sonrası oynanan minik kale maçla sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları sürdü

Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları sürdü

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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