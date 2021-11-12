Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor hazırlıkları sürdü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla devam etti.

Milli takımlarda olan oyuncuların katılmadığı basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.

Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından 15 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.