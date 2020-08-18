BEŞİKTAŞ'TA AYLARDIR BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI VATANDAŞI BEZDİRDİ
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BEŞİKTAŞ'TA AYLARDIR BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI VATANDAŞI BEZDİRDİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHAİstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi'nde aylardır sürdürülen alt yapı ve yol yapım çalışmaları hem esnafı hem de vatandaşları bezdirdi.

BEŞİKTAŞ'TA AYLARDIR BİTMEYEN YOL ÇALIŞMASI VATANDAŞI BEZDİRDİ
18.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:56

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Beşiktaş Nüzhetiye Caddesi'nde aylardır sürdürülen alt yapı ve yol yapım çalışmaları hem esnafı hem de vatandaşları bezdirdi. Çalışmalar için kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, motokuryeler kaldırımlarda giderek kazaya davetiye çıkarıyor.

Beşiktaş'ın en hareketli noktalarından olan Nüzhetiye ve Şair Nedim Caddesi'nde aynı anda başlatılan çalışmalar nedeniyle cadde ve çevresi neredeyse tamamen kapanmış halde. Vatandaşlar iş makinaları arasından yürümeye çalışırken, kapanan yol sebebiyle trafikte araçlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Çevre esnafı ve vatandaşlar aylardır süren çalışmalar nedeniyle rahatsız olduğunu dile getiriyor.

"DÜKKANIN İÇİ TOZ TOPRAK İÇERİSİNDE"Şair Nedim Caddesi'nde esnaflık yapan Ercan Aktaşgil, "Tozu toprağı pisliği bir yandan insan geçişi azaldığı için işler de azaldı. Pandemiden beri devam ediyor. Biz iyi niyetimizle bekliyoruz ama hızlıca çalışıp bitirselerdi daha iyi olurdu. Koronadan dolayı zaten işlerimiz etkilenmişti bu da tuzu biberi oldu. Dükkanın içi toz toprak içerisinde" dedi.Esnaf Ahmet Dursun da "Çok üzülüyoruz ama yapabilecek bir şey yok. İki aydır sürüyor. Arkadaşlar çalışıyor ama sürekli kazıp kapatıp tekrar açıyorlar. Bir türlü bir şey çıkmıyor ortaya. İki aydan beri müşteri gelmiyor. Eşyasını bırakamıyor, duramıyor. Dükkan sürekli toz oluyor" diye konuştu.

MOTOKURYELER KALDIRIMDAN GİDİYOR

Taksi şoförü, "Müşteriye gideceğim, gidemedim. Trafikten ilerlenmiyor. Sabah özellikle çok yoğun trafik oluyor" derken, motokurye Baran Güner, "Kaldırımdan gitmek zorunda kalıyoruz. Vatandaşlar da sıkıntı yaşıyor bu yüzden. Çalışma bitmedi bir türlü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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