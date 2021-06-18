BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA
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BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta şoför kapısının penceresinden sol ayağını dışarıya çıkartarak otomobil kullanan sürücü yakalandı.

BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ'ta şoför kapısının penceresinden sol ayağını dışarıya çıkartarak otomobil kullanan sürücü yakalandı. 288 lira para cezası kesilen sürücünün ayağını camdan çıkartarak otomobiliyle trafikte ilerlediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Haziran Salı günü Beşiktaş Büyükdere Caddesinde giderken, sürücünün ayağını sol camdan dışarıya çıkardığı, görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren sürücünün B.T. isimli kişi olduğu tespit edildi. Sürücü B.T. bugün sivil trafik ekiplerince yakalandı. Sürücü B.T.'ye, "Karayollarında saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak" suçlarından toplam 288 lira para cezası kesildi. Sürücünün ayağını camdan dışarıya çıkartarak trafikte ilerlemesi de başka sürücü tarafından görüntülendi.

BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA
BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA
BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA
BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BEŞİKTAŞ'TA AYAĞINI CAMDAN ÇIKARAN SÜRÜCÜYE 288 LİRA CEZA - Haberler
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