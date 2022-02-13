Son dakika haber | Beşiktaş'ta avukata saldırı: Şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta Avukat Nur Peker'i evinin önünde "Abla bakar mısın" dedikten sonra silahla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli Canip K.'nin ve olay yerini gözetlediği iddia edilen firari şüphelinin olaydan sonra yürüyerek uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde 20 Ocak saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Avukat Nur Peker'in, yanına eve gireceği sırada silahlı bir kişi geldi. Binanın içinde oldukları sırada şüpheli, "Abla bakar mısın" diye seslenmesinin ardından yarım metre kadar mesafeden bacağına iki el ateş etti. Peker'in çığlıklarını duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hayati tehlikesi bulunmayan Peker, emniyetteki ifadesinde kendisini vuran kişiyi tanımadığını belirterek "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle şu an kafamı toparlayamıyorum" dedi.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA