"Vuruldum" Çığlığına Koştular, Avukatı Evinin Önünde Kanlar İçinde Buldular
İstanbul Etiler'de bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yerde kalan avukat "Vuruldum, vuruldum" diye bağırınca doktor komşusu yardımına koştu.
İstanbul Etiler'de bir avukat evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarak uzaklaşırken bacağından yaralanan avukat, hastaneye aldırıldı.
Olay Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale sokakta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Avukat Çağrı Göktaş oturduğu apartmandan dışarı çıktığı sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Avukat Göktaş bacağına isabet eden kurşunlar sonucu yaralanırken, saldırgan ise kaçarak uzaklaştı.
APARTMANDAKİ DOKTOR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI
Silah sesleri duyan çevredeki bir iş yerinin çalışanı Veli Demir ve apartmanda bulunan bir doktor yaralı avukatın yardımına koştu. Apartmandaki doktor tarafından kravatla yaralı bacaklarına tampon uygulanan Çağrı Göktaş ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri apartman girişinde inceleme yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
"VURULDUM, VURULDUM" DİYE BAĞIRIYORDU
Olayın ardından yaralı avukata ilk müdahaleyi yapan iş yeri çalışanı Veli Demir, "Sabahleyin geldim, dükkanımı açtım. Bir gürültü duydum. 'Vuruldum vuruldum ' diye birisi bağırıyordu. Koştuk yardıma gitti. Apartmanda oturan doktor vardı. Hemen o geldi. Tampon yaptık yardımcı olduk. Avukat evinden çıktığı anda saldırgan birden elindeki silahla ateş etmeye başlamış, iki ayağından 4 el isabet almış. Saldırgan daha sonra kaçmış. Vuranı tanımıyormuş" dedi.
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Hak etmiştir benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Niyesıktılarki ayağına acepCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ülkem bataga dogru gidiyor. . . . cinayet tecavüz yalan riya gasp alay uyusturucu . . . . almis basini gidiyor. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben avukatlardan gıcık kaparım hep haksızı savunurlarCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Belli ki adam korkutmak için yapmış. Ama adamın işi zorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır