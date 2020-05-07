BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN
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BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN

BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN
07.05.2020 02:59 | Son Güncelleme: 07.05.2020 03:01

BEŞİKTAŞ'ta ünlü bir AVM'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ta ünlü bir AVM'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Etiler'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin birinci katında bulunan giyim mağazasında, 01: 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM'de çalışan güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. AVM'nin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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