BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN

BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN
07.05.2020 02:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 02:50

Beşiktaş'ta ünlü bir AVM'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beşiktaş'ta ünlü bir AVM'de bulunan giyim mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

 Etiler'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin birinci katında bulunan giyim mağazasında, 01: 30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AVM'de çalışan güvenlik görevlilerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. AVM'nin kapalı olması büyük bir faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti Haberler
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Haberler
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan Haberler
Endişelendiren korona istatistiği: New York'ta hastaların yüzde 84'ü dışarı çıkmayanlardan
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
Gece yarısı ağıla giren kurt sürüsü, 120 koyunu telef etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Koronavirüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Rizeli vatandaşın yeni aldığı ATV ile attığı 2 dakikalık tur, 25 bin TL'ye mal oldu
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Sosyal medyadan paylaşınca yasağı deldiği ortaya çıktı, 15 bin lira ceza kesildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk devam ediyor
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özgür Özel Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Bülent Uygun Loris Karius Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Haziran Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: BEŞİKTAŞ'TA AVM'DE KORKUTAN YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 03:01:29. #1.14#
title