Beşiktaş'ta atıklar 'Dönüştür Kazan' uygulamasıyla toplanıyor

Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların özel atıklarını 'Dönüştür Kazan' uygulamasıyla toplamaya başladı.

Beşiktaş Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların özel atıklarını 'Dönüştür Kazan' uygulamasıyla toplamaya başladı. Proje kapsamında en çok atığı ayrıştırıp belediye ekiplerine teslim eden ilçe sakinleri topladığı puan karşılığında sürpriz hediyeler kazanacak.

Beşiktaş'ta 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde hayata geçirilen projede ilçede yaşayan vatandaşların özel atıklarını (ambalaj, cam, tekstil, e-atık, bitkisel atık yağ, atık pil vb.) geri dönüşüme kazandırmak için 'Dönüştür Kazan' uygulaması hayata geçirildi.

BEŞİKTAŞ'TA TEKSTİL VE BİTKİSEL YAĞ ATIKLARI DA GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILIYOR

Beşiktaş Belediyesi 'Dönüştür Kazan' uygulaması dışında ilçede tekstil ve yağ atıklarını da geri dönüşüme kazandırıyor. Otuz tekstil kumbarasıyla başlayan uygulama, bugün iki yüz kumbarayla vatandaşların hizmetine sunularak kullanılmayan ve eski kıyafetler geri dönüşüme kazandırılıyor. Bitkisel yağ atıkları ise biyodizele dönüştürülerek ülke genelinde akaryakıt istasyonlarına ve yurt dışına ihraç ediliyor. İlçe sınırları içerisinde 2020 yılında 400 bin kg bitkisel atık yağ toplanarak insan ve çevre sağlığına verdiği verdiği zarar minimize edildi.

"KAZANILAN PUANLARLA SÜRPRİZ HEDİYELER KAZANACAKLAR"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Dönüştür Kazan" uygulaması Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlara atıkları kaynağında ayrıştırma fırsatı sağlıyor. Uygulama ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilerek evsel atıklardan ayrı biriktirilen ambalaj atıklarını; kağıt, cam, metal ve plastik gibi atıklar dışında, beyaz eşya ve küçük ev aletleri gibi evlerde biriktirilen tekstil atıklarını da kapsıyor. Komşularımız bu atıklarını belediye ekipleri arkadaşlarımıza teslim ederek bu uygulama üzerinden puan kazanacaklar. Kazanılan puanlarla sürpriz hediyeler kazanacaklar" diye konuştu.

Başkan Akpolat sözlerini şu şekilde sonlandırdı;

"Beşiktaş Belediyesi olarak kurumsal karbon ayak izini nötrleyen ilk ilçe belediyesi olduk. Bunu her yıl gerçekleştirmeyi hedeflemekle birlikte karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik kentlilerimizi teşvik etmek de en önemli hedeflerimizden birisi. Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün teması "Ekosistem Restorasyonu" olarak belirlendi. Biz de bu çerçevede doğadaki tahribatın iyileştirilmesi ve tersine döndürülebilmesi için sürdürülebilir çevre politikaları üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı