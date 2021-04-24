Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor
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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor.

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı ekipte, Atiba ile birlikte eksik sayısı da 7'ye yükseldi.

Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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