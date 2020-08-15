Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın sözleşmesi uzatıldı
Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
15.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:56
Beşiktaş Kulübü, Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.
Siyah-beyazlı Kulüpten yapılan açıklamada, "2013 yılından beri Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Atiba Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. 2020-21 sezonunda formamızı giyecek olan Atiba Hutchinson'a başarılar dileriz" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA