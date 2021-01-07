Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları
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Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

07.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:07
Beşiktaş'ta Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise istasyon koşuları sonrası pas ve top kapma çalışmalarının ardından minik kale maç oynadı.

Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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