BEŞİKTAŞ'TA ASIRLIK ÇINAR AĞACI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle Beşiktaş Saray Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Büyük bir gürültüyle yola devrilen ağaç, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağacın altında kalan otomobilde hasar meydana geldi. Ağacın devrilmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Devrilen ağaç nedeniyle kapanan trafiğe kapanan yol, ağacın kaldırılmasıyla normale döndü.Kağıthane'de ise çatı uçması ihbarına giden itfaiye ekipleri yanlış park eden otomobiller ve dar sokaklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye erleri yaya olarak olay yerine ulaştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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